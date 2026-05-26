【モデルプレス＝2026/05/26】俳優の本木雅弘、ユースケ・サンタマリアが5月26日、都内にて行われた映画「黒牢城」（6月19日公開）のジャパンプレミアに出席。撮影時のアクシデントを明かした。【写真】60歳カンヌ俳優、イベントで見せた華麗な姿◆本木雅弘ら「黒牢城」キャストが豪華集結この日のイベントには、主演の本木をはじめ、菅田、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太（Snow Man）、柄本佑、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫