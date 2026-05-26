筆者の実体験です。待望の赤ちゃんを授かった頃、義実家で突然始まった「墓じまい」と「終活」。祝福されると思っていた私は、静かに傷ついていました。でも数年後、あの行動の本当の意味に気づきます。それは、私たちに迷惑をかけまいとした、不器用で深い愛でした。 祝福されると思っていたのに 「長男の嫁」として、お腹に跡取り息子を授かったとき、私は家族みんなに喜んでもらえると思っていました。 ところがそ