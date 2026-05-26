俳優・菅田将暉が２６日、都内で映画「黒牢城」（黒沢清監督、６月１９日公開）ジャパンプレミアに主演の本木雅弘、共演の吉高由里子、ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太らと出席した。直木賞と山田風太郎賞を受賞した米澤穂信氏の同名小説を映画化。籠城作戦により密室となった城で起きる怪事件を描いたミステリー時代劇だ。菅田は、城内で投獄された天才軍師の黒田官兵衛を演じた。この日は、会場から黄色い歓声を浴び「地下牢に幽