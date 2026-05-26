タレントの有村藍里が21日、自身のインスタグラムを更新。路上でのショットが反響を呼んでいる。 【写真】しゃがんで上目遣い「ぺたんこ」が気になる姿 有村は「もうサンダル履ける季節になったね」と記し、しゃがんだ状態で上目遣いで見つめるショットを投稿。フィット感のある半袖ニットに、ブラウンのパンツはフレアなタイプ。カラーをそろえたバッグも絶妙で、濃淡をうまく使ったオシャレ女子感が漂う。2日には