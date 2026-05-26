参政党の梅村みずほ氏が26日未明に自身のX（旧ツイッター）を更新し、同党の神谷宗幣代表との笑顔の2ショットを公開した。「代表と梅村が仲悪い方が嬉しい人がいるのでしょうね!!残念でした」とコメントしている。 【写真】わざとらしいくらいの笑顔で2ショットを披露神谷代表＆梅村みずほ氏 梅村氏は25日にXで「千鳥ヶ淵戦没者墓苑にて拝礼式が行われ神谷代表や党所属議員たちと参列致しました。」と報告。硫黄島・