中野市にある公園ではバラが見頃を迎え恒例のバラまつりが始まっています。バラ公園の愛称で親しまれる中野市の一本木公園。3.4ヘクタールの園内には850種類3000株のバラが植えられていて、その8割が見頃を迎えました。今年は去年より5日ほど早く開花し、23日からは恒例のバラまつりが開かれています。中野市でバラの栽培に力を入れ始めたのは、今から30年以上前のこと。中野市出身の高校教諭が公園の一角にバラを植えたこと