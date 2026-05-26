5月26日午前、山形県米沢市の交差点で、軽ワゴンと軽乗用車が出会い頭に衝突し、軽自動車に乗っていた女性2人が骨折するなど4人が重軽傷を負いました。26日午前11時ごろ、米沢市笹野の信号のない交差点で、米沢市南原石垣町の無職青木淳さん（79）の運転する軽ワゴン車が、米沢市笹野町の無職長谷川茂代さん（73）が運転する軽乗用車と出会い頭に衝突しました。長谷川さんの車には4人が乗車していて、この事故で長谷川さんが右の肋