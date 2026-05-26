中国海警局のホームページのスクリーンショット。（北京＝新華社配信）【新華社北京5月26日】中国海警局の姜略（きょう・りゃく）報道官は26日、中国の釣魚島領海に同日不法侵入した日本漁船に対し、海警局の艦艇が法に基づき必要な管理措置を取り、警告して退去させたと明らかにした。姜氏は次のように述べた。釣魚島とその付属島しょは中国固有の領土である。われわれは、日本に対してこの海域での一切の権利侵害・挑発行動