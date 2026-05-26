◇プロ野球セ・パ交流戦中日1−0楽天(26日、バンテリンドーム)中日はマラー投手の快投で交流戦白星スタートです。2回、チームは細川成也選手の6号ソロで先制。援護を受けたマラー投手は、テンポよくアウトを重ねていきます。7回は2本の安打で1、2塁としましたが、太田光選手を併殺でピンチを脱出しました。8回も得点圏に走者を背負いますが、佐藤直樹選手を三振に抑えガッツポーズ。打線がなかなか追加点を奪えませんでしたが、9