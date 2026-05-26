◇交流戦中日1―0楽天（2026年5月26日バンテリンD）中日の先発マラーが来日初勝利を挙げた。ここまで4戦に先発も勝ち星に恵まれていなかったが、この日は6回まで二塁も踏ませぬ見事なピッチングを披露。7回に1死一、二塁、8回にも1死二塁のピンチを招くが、ここも踏ん張った。95球を投げ5安打無失点の見事な内容だった。最後は抑えの松山が締めた。打っては2回、先頭打者の4番細川がレフトへのソロホームランで先制。