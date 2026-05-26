鹿児島県では27日(水)未明〜夕方にかけて、線状降水帯が発生するおそれがあります。また、27日(水)にも台風6号が発生する可能性があります。今週は大雨に注意が必要となりそうです。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■鹿児島県に線状降水帯の半日前予測27日未明〜夕方にかけて鹿児島県の薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、27日(水)未明から27日(水)夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高