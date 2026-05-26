◇ファーム交流戦ソフトバンク―日本ハム（2026年5月26日タマスタ筑後）右ふくらはぎ痛でリハビリを続けていたジーター・ダウンズ内野手（27）が26日、日本ハムとのファーム交流戦に「2番・二塁」でスタメン出場し、実戦復帰を果たした。5回までグラウンドに立ち、2打数無安打だった。「実際にピッチャーが投げるボールを見ながらゲームの感覚を取り戻すことを意識した。守備にも全く問題なく入れた。神様に感謝です」