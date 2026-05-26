俳優の本木雅弘（60）が26日、都内で主演映画「黒牢城」（監督黒沢清）のジャパンプレミアに出席した。劇中では君主・織田信長に突如反旗を翻し、籠城戦を決行した武将・荒木村重役を熱演。「いよいよ公開まで1カ月を切りました。苦労した撮影の日々が徐々に薄れていく日々です。この作品と黒沢監督に出会えたことを感謝します」と感慨深げに話していた。共演シーンを振り返った場面では、ユースケ・サンタマリア（55）が本