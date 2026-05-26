犬が「カタツムリ」を誤食するとどうなる？ カタツムリには「広東住血線虫（かんとんじゅうけつせんちゅう）」という恐ろしい寄生虫が潜んでいる可能性が高いです。これが愛犬の体に入ると、血管を通って肺や脳に移動し、重い障害を引き起こすことがあります。 また、カタツムリ自体が庭などのナメクジ駆除剤（殺虫剤）を食べている場合もあり、それを食べた犬が二次的に薬物中毒を起こす危険性も無視できません。