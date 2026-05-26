SNSに投稿されたのは、豆柴さんと作業員のおじさんとの微笑ましい光景。初対面とは思えないほどの相思相愛っぷりが話題を呼び、「犬好きにはたまらない」「可愛い柴ちゃん♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：仕事をしていた『作業員のおじさん』と出会った犬→お互いに大喜びして…初対面とは思えない『相思相愛な光景』】 お仕事中のおじさんに熱烈アタック♡ TikTokアカウント「nero