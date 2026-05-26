5月18日、上越市のホームセンターからいなくなっていた全長1メートルを超えるヘビ。26日午前、店舗の中で見つかり、無事捕獲されました。脱走から8日ぶりの発見に、住民からは安堵の声が聞かれました。写真にうつるのは、段ボールの上で体を丸めた1匹の大きなヘビ。ホームセンターの飼育ケースの中から1週間以上姿を消していましたが26日、店内で見つかりました。〈スーパー