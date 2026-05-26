「大型犬」人気ランキングトップ5 第1位：ゴールデン・レトリバー ゴールデン・レトリバーは、大型犬の中でも特に高い人気を誇ります。その理由は、何といっても「優しすぎる」と言われるほどの温和な性格です。人間が大好きで、初めて大型犬を飼う人にとっても非常に扱いやすい犬種といえます。 豊かな金色の毛並みと、いつも笑っているような表情は、見ているだけで心を癒やしてくれます。