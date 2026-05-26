石油関連製品の原料となる「ナフサ」の不足。その影響が広がっています。「コロナ禍よりもきつい状況」塗装業界からは悲鳴の声が上がっています。一面に、ムラなくペンキが塗られていきます。使われているのは石油由来の塗料です。【満天・満永健二さん】「今回この材料は水性と言われている水溶性の塗料になるのでもし（石油が）使われているとしたらこっちの硬化剤になります」職人の手で塗料が重ねられていく壁。＜記者リポ