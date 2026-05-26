音楽を聴いたり演奏をしたりする時間というのは、何にも代え難いひととき。音楽というものはとても強いパワーがあるものだと思います。実際、心が動かされて涙を流したり、暗い気持ちが前向きに変わったり、そういった経験を持つ人は多いのではないでしょうか？ライブで好きなアーティストの楽曲を聴いたとき、好きな映画でそのシーンに合った劇中曲が流れたとき、街で歩いていてどこかの店舗から懐かしい曲が聴こえてきたとき…実