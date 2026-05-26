きょう午前、山形県米沢市の十字路交差点で、軽貨物自動車と軽乗用車が出合い頭に衝突する事故があり、高齢の女性２人が大けがをしました。 警察によりますと、きょう午前１０時５０分ごろ、米沢市笹野の市道上で、軽貨物自動車と軽乗用車が衝突する事故がありました。 軽貨物自動車が十字路交差点を北へ直進する際、左から進んで来た軽乗用車と出合い頭に衝突したということです。 この事故で、軽乗用車を運転していた米沢市に