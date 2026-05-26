“地域で親しまれてきた味を、子どもたちに知ってほしい” JR諫早駅で21日、老舗レストランの弁当の無料配布が行われました。 （JR諫早駅 白石 哲也 駅長） 「たくさん食べて、(諫早駅にも)ぜひ遊びに来てください」 JR諫早駅で無料配布されたのは、老舗レストラン「びーふ天国 松新」の牛めし弁当です。 地元の小学1年生～4年生までを対象に、50食が配られました。 （児童） 「すごくうれし