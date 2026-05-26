能登半島地震から2年以上が経った今も、林業の再建には多くの課題が残っています。なりわいが奪われた山で、100年後の未来へ森を繋ごうとする担い手たちの思いを取材しました。チェーンソーの音が響くのは、能登町十郎原の山林。木材の切り出しではなく、林道を復旧するために土砂崩れで流れてきた木の伐採をしている現場です。この現場に向かう林道はいまだに、寸断されたままとなっています。●能登森林組合・古坊勝利さん「ここ