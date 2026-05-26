国際オリンピック委員会（IOC）の日本語公式X（旧Twitter）アカウントは5月25日、投稿を更新。新体操女子・ボール競技での「魔法のような瞬間」を公開し、話題となっています。【写真】新体操での「魔法のような瞬間」「エグすぎて笑うしかない」同アカウントは「まるで魔法のような瞬間」と紹介し、1枚の写真を投稿。新体操女子選手のボール競技中の瞬間を切り取った衝撃的な1枚です。後ろに90°反った首元にボールを固定しており