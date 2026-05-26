All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、愛知県在住56歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：お鶴年齢性別：56歳女性同居家族構成：本人、夫（58歳）居住地：愛知県雇用形態：正社員世帯年収：本人300万円、夫500万円現預金：600万円リスク資産：200万円「老後資金としてネット銀行と信用金庫の定期預金に300万円」現預金について、「給