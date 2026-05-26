1975年のデビュー以来「ロマンス」「シンデレラ・ハネムーン」「聖母たちのララバイ」など数多くのヒット曲を世に送り出してきた岩崎宏美が、今夏もビルボードライブ大阪へ登場。しかも8月1日と2日の2デイズだ。半世紀以上にわたって第一線で活躍し続け、今なお全国に足を運んで歌を届けている岩崎が、今回もピアノとギターのみのアコースティックセットを披露する。その圧倒的な歌唱力と聴く者すべてを魅了する表現力で、人々