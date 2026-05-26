色とりどりのメロディー、エモーショナルかつスケールの大きな歌唱で心にささる楽曲を届けるシンガー・ソングライター矢井田瞳が9月4日にビルボードライブ大阪に登場する。デビュー25周年のアニバーサリーイヤーには、全国25ヶ所を巡る弾き語りツアー、ファン投票によるリクエストライブ、13枚目のオリジナルアルバム「DOORS」のリリースなど、多彩な企画を展開。今回その締め括りとなる全国アコースティックツアー「DOORto