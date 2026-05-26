熊本市で連日真夏日が観測されるなか、南区のうどん店では、冷たいうどんの注文が入っていました。 【写真を見る】5月なのに多い時は1日100杯 “冷たいうどん” の注文増加厨房は33.3℃で「今エアコンつけたら8月は…」 まるまうどん 増見圭介店長「今年も冷たいうどんがバンバン出ています」 多い時は1日100杯提供することもあるそう。今は注文の6割ほどが冷たいうどんだといいます。 増見店長「以前はもう梅雨明けくらいに