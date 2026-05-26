1989年のメジャーデビュー以来、「今すぐKissMe」「BELIEVEINLOVE」「もっと愛しあいましょ」など世代を超えて愛される数多の名曲を生み出してきたロック・バンド・リンドバーグ。そんな彼らが毎年大好評のビルボードライブ・ツアー【ExtraFlight】を今年も開催！ビルボードライブ大阪には7月29日に登場する。飾らないポジティブな歌詞やポップなメロディー、渡瀬マキのパワフルな歌声はそのままに、このツアーなら