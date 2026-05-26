【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝溝田拓士】米国のルビオ国務長官は２６日、戦闘終結に向けたイランとの協議を巡り、最終的な合意には「もう数日かかる」との認識を示した。ルビオ氏は訪問先のインドで記者団に、「現在活発なやり取りが交わされている」と強調した上で、「良い合意が成立するか、合意そのものが成立しないかのどちらかだ」と語った。トランプ米大統領は２５日、ＳＮＳへの投稿で、イランが保有する高濃縮ウ