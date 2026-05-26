26日午前、片山さつき財務大臣が閣議後会見で、夏の電気・ガス代支援として予備費使用を閣議決定したと報告した。【映像】片山大臣「予備費5135億円の使用を決定」片山大臣は「先ほどの閣議で、使用量が多くなる7月から9月の電気・ガス料金について、昨年夏の料金水準を下回るような支援を行うべく、そのための財源として、令和8年度の予備費5135億円の使用を決定いたしました」と報告した。また「補正予算については、昨日、