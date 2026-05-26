住宅ローンの返済が進んできたタイミングで、「繰り上げ返済をするべきか、それとも余裕資金を運用に回すべきか」で悩む人は少なくありません。 特に、低金利で借りている場合は、「返済よりも運用のほうが得なのでは？」と考えるケースもあるでしょう。本記事では、それぞれのメリットと具体的な金額を比較しながら、どちらが有利なのかを整理します。 繰り上げ返済のメリットとは？ 繰り上げ返済の