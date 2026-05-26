【モデルプレス＝2026/05/26】俳優の賀来賢人が13日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。自身のコンプレックスからある女優を“共演NG”にしていたことを明かした。【写真】賀来賢人とは「本当にやりにくかった」1度だけ共演した大物女優◆賀来賢人、共演NGの女優を告白この日の放送で、賢人は叔母で女優の賀来千香子を“共演NG”にしていたことを告白。賢人は理由について尋ねられ、若手時代はテレビに出演