２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さん（木下グループ）が２５日（日本時間２６日）、米カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたドジャース―ロッキーズで始球式を務め、山本由伸投手らと対面した。球団の公式インスタグラムでは「オリンピック金メダリストの三浦璃来と木原龍一が今夜の名誉な始球式に登