宝塚歌劇団は２６日、宝塚大劇場で１０月１７日に初日を迎える花組公演「エリザベート―愛と死の輪舞（ロンド）―」の一部配役を発表した。オーストリア帝国皇帝でエリザベートの夫フランツ・ヨーゼフ役は聖乃あすか（せいの・あすか）。暗殺者の狂言回しルイジ・ルキーニ役は極美慎（きわみ・しん）、ルドルフ皇太子は侑輝大弥（ゆき・だいや）と希波らいと（きなみ・らいと）の役替わり（ダブルキャスト）となった。聖乃と