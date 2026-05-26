ノルディックスキー・ジャンプ女子で２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅が２６日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。ＭＣの明石家さんまと初対面を果たした。「住まいのトラブル１１０番」がテーマの今回、番組冒頭でさんまに「さんまやで」と自己紹介されると「初めまして。よろしくお願いします」と頭を下げた高梨。さんまが「お笑いをやってます」と続