夏に向けてボディ磨きを頑張りたいコ、集合！今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣をお手本に、メリハリのあるボディラインをつくれる「スリミングケア」アイテムを3つご紹介します。おうち時間の簡単セルフケアで憧れのボディを叶えちゃおう♡夢のボン・キュッ・ボン♡ メリハリ感で沼お肌を整えたその次は、メリハリのあるボディラインづくりを！ハードな運動や食事制限はできなくても、「出るとこをぷりっと、引き締めた