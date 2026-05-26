俳優の本木雅弘が２６日、都内で主演映画「黒牢城」（黒沢清監督、６月１９日公開）のジャパンプレミアに共演の菅田将暉、吉高由里子、ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太らと出席した。直木賞と山田風太郎賞を受賞した米澤穂信氏の同名小説を映画化。籠城作戦により密室となった城で起きる怪事件を描いたミステリー時代劇で、本木は織田信長に反旗を翻す戦国武将の荒木村重役を演じる。本木は、斎藤道三役を演じた２０年のＮＨＫ大河