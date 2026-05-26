◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２６日・マツダスタジアム）広島・床田寛樹投手が７回７安打無失点で降板した。３勝目の権利を手にした。４回先頭から４者連続三振を奪うなど、計８Ｋ。５回１死から３連打を浴び満塁とされたが、友杉を一邪飛、西川を投ゴロに封じた。７回も１死から代打・池田に左越え二塁打を浴びたものの、後続を断った。