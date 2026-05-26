ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」が２５日に放送され、タレントのマツコ・デラックスが出演した。自動車教習所の話題に、マツコは「私は、もう高校３年のときから通いはじめて」と述懐。「教習所って長すぎない？もう、ちょっと…。お金はそのままで結構なんで、期間を、ちょっと。あと、厳しすぎない？」と話した。マツコは「仮免のときとかさ。ちょっとのミスも許されないじゃん？」と回想。「クランクでさ。一回…。すだ