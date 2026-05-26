「阪神−日本ハム」（２６日、甲子園球場）阪神の先発・西勇輝投手が６回を投げ５安打１失点。打線の援護も泣く、リードを許しての降板となった。西勇−伊藤の投手戦になった一戦。序盤から熱の入った投球で日本ハム打線を封じた。五回には２死一、三塁のピンチを背負ったが、矢沢を二ゴロに抑えて脱した。辛抱強く打線の援護を待った中、六回のマウンド。１死からレイエスに対し初球、スライダーを狙い打たれた。バックス