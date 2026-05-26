俳優の吉高由里子が26日、都内で行われた映画『黒牢城』（6月19日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットセレモニーに登壇。本木雅弘と吉原光夫に褒められ照れ笑いした。【写真】素敵！吉高由里子を華麗にエスコートする本木雅弘5月に開催された第79回カンヌ国際映画祭「カンヌ・プレミア」部門に正式出品するなど、注目を浴びている今作。吉高は、城と人々を守ろうと苦心する夫・荒木村重を心の支えとして支える千代保を演