定例記者会見する熊本県八代市の小野泰輔市長＝26日午前、八代市役所熊本県八代市の小野泰輔市長は26日、定例記者会見で、新庁舎建設工事を巡る汚職事件に関し、2020年に市職員が不正の疑いを人事課に伝えていたことを問われ「公益通報への認識が職員の間でも希薄だった。反省が必要だ」と釈明した。工事に関連して設置された市議会の調査特別委員会（百条委員会）で先月、入札に関わっていた男性職員が20年6月に不正の疑いを