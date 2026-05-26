プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が18歳の長女への暴行疑いで現行犯逮捕、その後釈放された。阿部監督は一夜明け行った謝罪会見で涙を浮かべ、辞任を表明した。きょう始まるセ・パ交流戦から監督代行となる橋上コーチらが取材に応じ「全力を尽くして戦う」などと話した。巨人・阿部監督が逮捕・釈放から一夜明け辞任会見きょう夕方始まったプロ野球交流戦。直前の、巨人の練習風景では、ソフトバンクとの3連戦に向け、坂本勇人選手