ABEMAオリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』の続編が今冬放送されることが明らかになった。 （関連：【写真あり】前作でドラマ初主演を務めたラッパーの般若） 本作は、放送作家・脚本家の鈴木おさむによる企画・プロデュース作品。ラッパーの漢 a.k.a. GAMIから聞いた実話を基に企画されたHIP HOPエンタメドラマで、2025年1月に配信された。 ラップスキルを持つ警察官が覚醒剤や麻薬などの違法