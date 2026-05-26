ABEMAで配信中の『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）のオリジナルエピソード#5、6に、編集者・実業家の箕輪厚介と戦場カメラマンの渡部陽一がゲスト出演することが発表された。 （関連：【画像あり】火を囲む東出昌大、箕輪厚介、渡部陽一） 同番組は、5年前から都会の喧騒を離れ山奥に移住した俳優・東出昌大が、自身の野営地に芸能人を招き、1泊2日の野営生活を共にする「野営ヒューマンドキ