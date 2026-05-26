夫婦として生活をしていても、結婚してから時間が経つと「レス」になることがあるかもしれません。スキンシップがなくなると夫婦仲も冷えてしまいそうですが、「レスでも夫婦仲が良い」という考えもあるようです。『「レスだけれど夫婦仲は良い」ということがあるけれど、どういうことなの？レスなら夫婦仲が良いとはいえなくない？』夫婦が仲良くしていれば、お互いに相手を求めるようなこともあるでしょう。それも愛情というも