名古屋市港区で26日、完全自動システムを導入した次世代の冷凍倉庫が公開されました。共働き世帯の増加に伴う冷凍食品の需要拡大の一方で、極寒の現場での人手不足の解消を目指しています。 ■マイナス25度の世界で動く「完全自動」システム 26日に公開された、次世代の倉庫「LOGI FLAG TECH 名古屋みなと I」。 倉庫の中は“マイナス25度”の世界で、撮影スタッフの前髪も凍る極寒です。濡れたタオルを