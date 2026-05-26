新潟県三条市でまもなく出荷が本格化する春キャベツ『初恋』の目合わせ会が行われました。 5月26日、品質を確認したのは春キャベツ『初恋』。 三条市石上地区と栗林地区の信濃川の河川敷は砂地で水はけがよく、キャベツの栽培が盛んで、特に春キャベツの出荷量は県内一を誇ります。 主力品種『初恋』の気になる今年の出来は？ 【JAえちご中越山田喜大さん】 「4月から5月にかけて雨が少なく、玉が大きくならないという状況