5月27日（水）の近畿地方は、広い範囲で天気の崩れあり。南ほど雨が降りやすく、傘を持っておいた方が良いでしょう。 西から前線や低気圧が近づき、南から雨雲のもとになる暖かく湿った空気が流れ込むでしょう。このため、南部では断続的に雨が降り、特に午後は中部や北部にも雨雲の流れ込むときがあるでしょう。28日（木）にかけて断続的に雨が降る見通しです。 朝の最低気温は前日とあまり変わらず、20℃前後の所が多い