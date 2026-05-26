俳優の本木雅弘（60）、ユースケ・サンタマリア（55）が26日、都内で行われた映画『黒牢城』（6月19日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットセレモニーに登壇。本木の身に起きた撮影中のハプニングを、ユースケが明かした。【写真】素敵！吉高由里子を華麗にエスコートする本木雅弘今作で本木としか共演のシーンがなかったというユースケは、作品のコピー「心を読め」にかけて、「一番心が読めなかったのは誰？」というお題